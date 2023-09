Unaimpantanata nel fango viene salvata con un elicottero. I vigili del fuoco, con un video, documentano l'intervento nell'area di Stigliano, in provincia di Matera. Una, sprofondata quasi totalmente nel fango e immobilizzata, viene salvata con un sistema di corde agganciate all'elicottero.A queste persone veniva iniettato di tutto, dalle cellule cancerogene vive al sangue di, 'per ... Haiti e Africa, ma in quei Paesi la somministrazione era stataquando si era scoperto ...Inoltre, la A2 Autostrada del Mediterrane è stata temporaneamenteper circa mezz'ora in direzione di Fisciano, in provincia di Salerno, a causa di unavagante successivamente ...

Mucca bloccata nel fango, salvata dall'elicottero - Video TheSoundcheck

(Adnkronos) – Una mucca impantanata nel fango viene salvata con un elicottero. I vigili del fuoco, con un video, documentano l’intervento nell’area di Stigliano, in provincia di Matera. Una mucca, spr ...Un giovane uomo di 25 anni avrebbe fatto sesso con una mucca, immortalato da una telecamera che un agricoltore ha fatto installare, perché sospettoso nei ...