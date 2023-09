Mountain bike | cross country | Victor Koretzky vince davanti ai suoi tifosi | 11° un ottimo Colledani

(Di domenica 10 settembre 2023) Il tracciato di Les Gets, in Haute Savoie, Francia, ha regalato una nuova spettacolare gara di. La terzultima tappa della Coppa del Mondo della specialità olimpica dellaha visto trionfare,ad un pubblico festante, il transalpino, alla sua prima affermazione stagionale.si è prima avvantaggiato insieme al connazionale Joshua Dubau e Nino Schurter, per poi attaccare nella seconda metà di gara ed arrivando al traguardo in solitaria. Un successo di enorme spessore per il 29enne, che ha mostrato una confidenza assoluta col percorso, oltre ad una condizione perfetta, testimoniata dalla doppietta completata con la vittoria nello short track. Una splendida battaglia per il secondo posto vede Nino ...

Sessanta biker si sono ritrovati questa mattina a Pigna per la quarta edizione di Torarando, randonée non competitiva per il secondo anno consecutivo dedicata alla memoria di Andrea Pastor, vigile del ...Dopo un'ora e quattordici minuti e di corsa sul tanto celebre quanto esigente percorso di Les Gets, in Francia, Mona Mitterwallner ha vinto la gara odierna della Coppa del Mondo di mountain bike cross ...