MotoGp Misano 2023 | David Alonso vince in classe Moto3

(Adnkronos) – Il colombiano David Alonso vince il Gp di San Marino 2023, sul tracciato di Misano, nella classe Moto3. Alonso, al terzo successo nelle ultime 4 gare, precede lo spagnolo Jaume Masia e ...Francesco Bagnaia fa suo il warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola a Misano Adriatico. Il torinese conferma di essere particolarmente competitivo in questo fine settimana (non ...