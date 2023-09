MotoGp Misano 2023 | Abodi a Bagnaia | “A volte terzo posto vale come vittoria”

(Di domenica 10 settembre 2023) Il messaggio del ministro dello Sport “Aunquanto una, e forse più, per il modo con il quale si conquista, per il coraggio e la determinazione, per la capacità di stringere i denti nonostante la condizione fisica”. Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, sul proprio profilo ‘X’ suldi Peccoad una sola settimana dal terribile incidente a Barcellona nel Gp di Catalogna. “Complimenti Pecco per il talento, il carattere e i valori”, ha concluso il ministro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

