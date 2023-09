MotoGP | Martin domina la gara di Misano Sul podio anche Bezzecchi e Bagnaia

(Di domenica 10 settembre 2023)ADRIATICO - Ladel Gran Premio di San Marino , valida per la dodicesima tappa del mondiale di, ha visto la vittoria di Jorge. Weekend perfetto per lo spagnolo della Ducati ...

MISANO ADRIATICO - La gara del Gran Premio di San Marino , valida per la dodicesima tappa del mondiale di, ha visto la vittoria di Jorge. Weekend perfetto per lo spagnolo della Ducati Pramac, che conduce tutti i giri in pista dopo aver conquistato pole position e vittoria nella Sprint nel ...Jorgetiene viva la corsa al Mondiale 2023 di, ma l'indomito Francesco Bagnaia pur ferito non intende agevolare la strada ai diretti avversari. Il pilota Pramac (per inciso, altra tripletta ...MISANO - Jorgevince il gp di San Marino e riapre la corsa al titolo della, perché lo stoico Bagnaia resiste al dolore alla gamba destra " conseguenza del terribile infortunio di domenica scorsa a ...

MotoGp Misano 2023 live, dominio Ducati: vince Jorge Martin, Bezzecchi secondo davanti a Bagnaia Quotidiano Sportivo

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 - Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione. D ...Lo spagnolo Jorge Martin che ha vinto il Gp di San Marino 2023 di MotoGp a Misano, dopo aver dominato anche la Sprint Race di ieri. Stesso podio, con il pilota della Ducati Pramac davanti a Marco Bezz ...