MotoGP | Marco Bezzecchi | “Ho dato tutto quello che avevo | volevo a ogni costo questo podio”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Con le unghie e con i denti. Una gara difficilissima quella di Misano, 12° round del Mondiale 2023 di. Caldo e 27 giri intensissimi che hanno chiesto tanto ai centauri. La vittoria è andata allo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a precedere le Rosse di(Mooney VR46 Racing Team) e di Francesco Bagnaia (Team Lenovo). Tanta sofferenza per il romagnolo e il piemontese, reduci dagli incidenti di Barcellona della settimana scorsa e non al meglio. Il loro risultato, per, è ancor di più da sottolineare per lo sforzo profuso e nella conquista della top-3. “Sono felicissimo perrisultato, hoche. Quando ho superato Bagnaia, la gomma anteriore ha respirato maggiormente e sono ...