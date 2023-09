MotoGP | il calendario della lunga tourné in Asia e Oceania | 7 GP dall’India al Qatar | tutte le date

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Francesco Bagnaia si trova al comandoclassifica del Mondialecon 283 punti al termine del weekend di Misano. L’alfiereDucati ufficiale ha conquistato un doppio terzo posto nel GP di San Marino e ha limitato i danni dopo il terribile incidente in cui era incappato settimana scorsa a Barcellona. Il ribattezzato Pecco ha stretto i denti ed è andato oltre il dolore, salendo sul podio sia nella Sprint Race che nel consueto Gran Premiodomenica. Il Campione del Mondo in carica vanta ora 36 punti di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, che si è imposto in entrambe le prove sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli e ha sensibilmente ridotto il ritardo in graduatoria L’ibericoDucati Pramac sembra essere l’avversario principale del piemontese ...