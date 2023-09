MotoGP | Francesco Bagnaia sul podio a Misano | “Ero distrutto dopo metà gara | contento del risultato”

(Di domenica 10 settembre 2023) 3° nella Sprint, 3° insale sulsette giornilo spaventoso incidente di Barcellona e limita i danni in ottica iridata portando a casa punti importanti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Pecco ha stretto i denti nonostante una condizione fisica molto difficile, resistendo in scia al dominatore del weekend Jorge Martin fino aper poi calare negli ultimi dieci giri cedendo il passo anche a Marco Bezzecchi. Nel finale il leader del Mondiale è riuscito a difendere la terza piazza dalla rimonta di uno scatenato Daniel Pedrosa, wild card KTM. “Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella ...

Il torinese"Pecco" Bagnaia riporta il titolo del Motomondiale in Italia: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ......la Sprint Race del Gp di Misano di. Con tanto di tripletta Ducati. Sul podio uno stoico Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Team e l'altrettanto storico e pure lui dolorante...Questo l'ordine di arrivo: Jorge MARTIN Marco BEZZECCHIBAGNAIA Daniel PEDROSA Maverick VINALES Miguel OLIVEIRA Marc MARQUEZ Raul FERNANDEZ Luca MARINI Johann ZARCO Alex MARQUEZ Aleix ...

MotoGP, GP San Marino 2023. Francesco Bagnaia pronto a stringere i denti. Marco Bezzecchi sarà suo involontario alleato OA Sport

Francesco Bagnaia fa suo il warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola a Misano Adriatico. Il torinese conferma di essere particolarmente competitivo in questo fine settimana (non ...(ANSA) - ROME, SEP 10 - Spain's Jorge Martin won Sunday's San Marino MotoGP cutting the standings lead of Italian world champ Francesco Bagnaia, who finished third a week after a horror crash in ...