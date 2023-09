MotoGP | Francesco Bagnaia fa suo il warm-up a Misano davanti a Bezzecchi e Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023)fa suo il-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola aAdriatico. Il torinese conferma di essere particolarmente competitivo in questo fine settimana (nonostante l’incidente del Montmelò) e si candida ad essere il principale favorito per la gara insieme a-up che comincia ancora nel segno di Jorge: lo spagnolo della Ducati Pramac ieri ha dominato le qualifiche e la Sprint Race e anche questa mattina ha fatto registrare dei tempi interessanti come 1:32.2 e 1:31.931. Crono che potrebbero arrivare anche in gara perator, che ha dimostrato di trovarsi particolarmente bene su questo tracciato. Nella parte finaleviene spodestato dai tempi di ...