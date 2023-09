MotoGP | Fabio Quartararo | “Abbiamo uno stile di guida troppo diverso dagli altri | i test? Li attendo da tutto quest’anno”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Passano le gare ma non la frustrazione per. Il pilota della Yamaha ha infatti ottenuto la tredicesima piazza in occasione del GP di San Marino, dodicesima tappa del Motomondiale 2023 diandata in scena questo weekend al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il francese ha rimediato un gap di +15.898 punti rispetto al leader Jorge Martin, mostrando le stesse criticità di sempre. Un risultato che, pur, non fa più notizia per il transalpino, desideroso di affrontare gli attesissimial via domani decisivi per il suo futuro: “Sono la cosa che più aspetto di– ha dettoai media – Non mollo, anche se le posizioni non sono quelle che desideriamo“.ha poi analizzato la sua prestazione, ...