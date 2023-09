MotoGp | Bagnaia ' ora punto solo a rilassarmi un po' '

Jorge Martin ha confezionato a Misano un vero capolavoro, centrando pole position con tanto di record della pista e doppietta tra Sprint e GP . Adesso il distacco da Peccoè di 36 punti , ma 'Martinator' sembra non guardare la classifica Mondiale : 'Non ci penso, non sono un pilota ufficiale e non ho la loro pressione . Devo godermi questo momento, quando avrò ...Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, sul proprio profilo 'X' sul terzo posto di Peccoa Misano ad una sola settimana dal terribile incidente a Barcellona ..."Sull'anteriore - precisa- la pressione è andata alle stelle per averlo seguito così tanto, quindi è stata un gara molto complicata. Non potendo usare le gambe alla fine ho usato ...

MotoGp Misano 2023, Abodi a Bagnaia: "A volte terzo posto vale come vittoria" Adnkronos

Siparietto divertente tra il riccioluto e il campione del mondo durante la conferenza stampa dei tre piloti finiti al podio. I due amici hanno corso in condizioni fisiche difficili ...Martin non sbaglia nulla, week end perfetto (qualifica da record, doppia vittoria tra sprint e gran premio), ma l’impresa la firma la coppia Bezzecchi-Bagnaia, secondo e terzo, a sei giorni dall’incid ...