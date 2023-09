MotoGp | a Misano vince Martin davanti a Bezzecchi e Bagnaia

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Jorgesu Ducati (Pramac Racing) ha vinto il Gran Premio didi, tagliando il traguardaall'altra Ducati non ufficiale di Marco. Il leader del mondiale, Pecco, è terzo con la sua Ducati ufficiale, nonostante l'incidente occorsogli appena una settimana fa al GP di Barcellona. Lo spagnoloha vinto il GP dicon il tempo di 41'33"421 precedendo Marco(Ducati Mooney VR 46) di 1"350 e il campione del Mondo, Pecco(Ducati), terzo a 3"812. Quarto posto per il collaudatore della Ktm, Dani Pedrosa, quinta l'Aprilia di Maverick Vinales, sesto Miguel Oliveira (Aprilia), settimo Marc Marquez (Ducati Gresini), ottavo Raul Fernandez, nono Luca Marini ...

