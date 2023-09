MotoGp | a Misano vince Martin davanti a Bezzecchi e Bagnaia

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Jorgesu Ducati (Pramac Racing) ha vinto il Gran Premio didi, tagliando il traguardaall'altra Ducati non ufficiale di Marco. Il leader del mondiale, Pecco, è terzo con la sua Ducati ufficiale, nonostante l'incidente occorsogli appena una settimana fa al GP di Barcellona. Lo spagnoloha vinto il GP dicon il tempo di 41'33"421 precedendo Marco(Ducati Mooney VR 46) di 1"350 e il campione del Mondo, Pecco(Ducati), terzo a 3"812. Quarto posto per il collaudatore della Ktm, Dani Pedrosa, quinta l'Aprilia di Maverick Vinales, sesto Miguel Oliveira (Aprilia), settimo Marc Marquez (Ducati Gresini), ottavo Raul Fernandez, nono Luca Marini ...

VEDI ANCHE Dietro le quinte dellaSan Marino 2023, le pagelle diAdriaticoSan Marino 2023, Martin trionfa, ma Bezzecchi e Bagnaia sono di nuovo a podio MARINI PIU VELOCE ...Dopo il GP San Marino, i piloti sono rimasti aper una giornata di test. La Honda ha provato il prototipo 2024, con un baricentro più basso e un nuovo motore, ma Marc Marquez non è soddisfatto. Anche Quartararo è rimasto deluso dal nuovo ...Giornata positiva per l'Aprilia aL'attività alWorld Circuit Marco Simoncelli non si è fermata con le gare di ieri ma è proseguita con una giornata di test ufficiali. Due turni che Aprilia ha dedicato sia a delle prime prove su ...

Test Misano LIVE: Yamaha con una nuova carena Sky Sport

Lunedì molto importante sulla pista a due passi dall'Adriatico per gran parte dei protagonisti della classe regina ...Dopo il GP di San Marino, i team sono rimasti a Misano per un giorno di test: miglior tempo per la Ducati con Marini, ma i rfilettori sono stati tutti per Marquez ...