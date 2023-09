Moto3 | GP San Marino Misano 2023 | risultati e classifica | vince Alonso su Masia

(Di domenica 10 settembre 2023) David(GasGas) ha vinto la gara delladel Gran Premio di San, l’appuntamento sull’iconica pista italiana che ha dato vita a una vera e propria battaglia a quattro tra Oncu,e Munoz, gli stessi protagonisti della gara di Barcellona, con la clamorosa battaglia nell’ultimo giro che premia il colombiano, tre vittorie nelle ultime quattro per il baby talento che ora lotta per il Mondiale, quindie Oncu, che deve rammaricarsi per l’errore nelle curve conclusive. Holgado resta leader dellama sorprendentemente fuori dai punti e dunque i rivali accorciano sensibilmente. Di seguito ecco l’ordine di arrivo. L’ORDINE DI ARRIVO D.34:04.490 J.+0.036 D.Öncü ...

Dove vedere il Gp diMarino e a che ora Tutto il weekend del Gran Premio diMarino sarà ... Sempre domenica alle 11 ci sarà la gara della, mentre alle 12.15 inizierà quella della Moto2 . ...Oggi, domenica 10 settembre, vanno in scena le gare per quanto riguarda Moto2 eal Gran Premio di Catalogna , valevoli per la dodicesima tappa del Motomondiale 2023. Lascenderà in pista alle ore 11, mentre alle ore 12:15 sul circuito di Misano Adriatico toccherà alla Moto2. Le gare saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (...Al via il dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio diMarino e della ... MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: Paddock Live Ore 11.15: garaOre 12.00: Paddock Live Ore ...

Moto3, vince Alonso. La Moto2 LIVE alle 12.20 Sky Sport

Dubbi, invece, su chi correrà al fianco di Muñoz nel 2024. Le prestazioni di Ana Carrasco non stanno reggendo il confronto con quelle del collega maschio ed è improbabile che l’ex-campionessa della ...Sì è fatto attendere Jaume Masiá, sempre da solo, quasi una sfida. O una scommessa, ma lontano dai tempi migliori. Ma l’ultimo giro dello spagnolo di Leopard ha rimesso i pronostici al loro posto: ...