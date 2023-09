Moto2 | risultati e ordine di arrivo GP San Marino 2023 | trionfa Acosta davanti a Vietti

(Di domenica 10 settembre 2023) Pedrovince il Gran Premio di Sane della Rivieri di Riminidi. Sul circuito di Misano, il pilota spagnolo parte meglio di tutti e domina la gara, ottenendo punti preziosi in ottica classifica generale. Secondo posto per il poleman Celestino, che non può prendere il pilota iberico ma difende il suo piazzamento e chiudead Alonso Lopez. Quarto posto per un altro azzurro, Tony Arbolino, che rimedia dopo il nono posto in qualifica, e limita i danni, pur scivolando a -34 dal leader. CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATADILópez Arbolino Ogura Chantra González Roberts Salac Pasini García Dixon Bendsneyder Ramírez Baltus SportFace.

...batte di un soffio il leader del mondiale Pedro Acosta nella qualifica del GP di Misano della. Questa la griglia di partenza, sulla base deimaturati in qualifica: POS. PILOTA MOTO ......prodotto a tutti i team MotoGP e MotoE e alla stragrande maggioranza delle griglie di Moto3 e... ma non ha mai cambiato i freni, generando un binomio che per fedeltà e, è pressoché ...... questa volta limitato alla conquista della pole position del round di: Celestino Vietti . L'... che si tramuterà in un'altra illusione dopo una fase di campionato purtroppo ricca di...

Moto2, risultati e highlights delle qualifiche di Misano: Vietti in pole, Pasini 4° Sky Sport

Vietti resta con Acosta per tre quarti di gara prima di alzare bandiera bianca. 4° Arbolino dietro a Lopez. In Moto 3 stupisce ancora il rookie Alonso Benvenuto nello Speciale MOTOGP SAN MARINO 2023, ...Il racconto in diretta del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Misano, dedicato a Marco Simoncelli. Sono previsti 25 giri. Partenza in progra ...