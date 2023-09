Moto2 | Pedro Acosta trionfa in solitaria a Misano | 2° Vietti e 4° Arbolino

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP di, dodicesima tappa del Mondiale 2023 di. Sulla pista dedicata alla memoria del compianto Marco Simoncelli, lo spettacolo non è mancato e gli alfieri della media cilindrata si sono dati battaglia a caccia del massimo possibile, la vittoria. Ha vinto il migliore della categoria,. Lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha saputo imprimere un ritmo decisamente veloce alla gara, riuscendo a piegare la resistenza di un ottimo Celestino(Fantic Racing), scattato dalla pole-position. Il centauro nostrano ha rischiato in più di una circostanza di cadere per essere in scia ade ha pensato bene di portarsi a casa un podio. A completare la top-3 è stato lo spagnolo Alonso Lopez (+Ego SpeedUp) a 9.989. Niente da ...