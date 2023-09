Mostra del Cinema di Venezia | Poor Things di Lanthimos vince il Leone d’Oro A Matteo Garrone il premio della regia

(Di domenica 10 settembre 2023) Vittoria annunciata quella di “” del regista greco Yorgos: und'oro su cui stampa italiana ed estera erano d'accordo nelle loro previsioni. Il film inglese, in bianco e nero, con protagonista Emma Stone e nel cast Mark Ruffalo e Willem Dafoe tra gli altri, uscirà nelle sale italiane il 12 ottobre con il titolo "Povere Creature"

Titoli di coda per l'80ª edizione dellaCinema che assegna il Leone d'Oro, forse con non molte sorprese, a "Poor Things"regista greco Yorgos Lanthimos: un Leone d'oro su cui sia la stampa italiana, sia quella straniera erano ...È andato al film inglese 'Poor Things'regista greco Yorgos Lanthimos il Leono d'Oro per il Miglior filmconcorso principale dellaCinema di Venezia 2023. Ad assegnarlo la Giuria di Venezia 80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen - Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, ......

Alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato dal solo Lanthimos, avendo gli attori in sciopero. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray ...