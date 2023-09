Mostra del Cinema di Venezia | dove e cosa mangiare al Lido?

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 10 settembre 2023) Life&People.it Calato ufficialmente il sipario sull’80esimadeldiche ha conferito il leone d’oro a Yorgos Lanthimos per il suo “Poor Things”. Spente, dunque, le luci su una delle kermesse più longeve e prestigiose delche hanno portato nella città della laguna tantissime star internazionali e una miriade di turisti che, per l’occasione, hanno scelto di visitaresperando di incontrare anche qualche celebrities. La città veneta, si sa, ha di per sé prezzi molto alti e soggiornarvi non è per tutti. Nei giorni della rassegnatografica, poi, i prezzi lievitano a dismisura e se non si fa attenzione si rischia di rimanere intrappolati in una ragnatela di salassi. Ecco perché è importante selezionare con cura gli indirizzi da scegliere. ...