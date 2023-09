Mostra Cinema Venezia | Barbera | “Dimissioni? Non esiste questa ipotesi”

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) – Albertosmentisce le voci sulle sueda direttore artistico delladeldi. "Non so chi ha messo in girovoce, anzi lo so. Perché dovrei dimettermi quando ho un mandato che scade alla fine del 2024?delleanticipate non", ha dettonella conferenza stampa di chiusura della 80esima edizione del festival, sottolineando il pubblico record anche senza le star di Hollywood. “I motivi per essere contenti sono molti. Siamo contenti del fatto che le presenze siano aumentate, i film siano stati considerati di alto livello, quasi tutti hanno ottenuto attenzione e suscitato curiosità e interesse. Qualcuno si è ...

Poi aggiunge: "Pubblico record, anche senza star Hollywood" Alberto Barbera smentisce le voci sulle sue dimissioni da direttore artistico delladeldi Venezia . "Non so chi ha messo in ..."Orgoglio: credo sia questa la parola che meglio descrive lo stato d'animo della Rai dopo la 80.deldi Venezia. E' l'orgoglio per i premi vinti dai film coprodotti da Rai, a partire dal Leone d'Argento per Matteo Garrone e il suo "Io Capitano", una pellicola di estrema ...Di questo parliamo nella recensione di Hors - Saison , il nuovo film di Stéphane Brizé presentato in concorso alladeldi Venezia, edizione 2023. Una storia delicata ed elegante che può ...

Mostra del cinema 2023, le pagelle ai protagonisti: Favino, tempi e modi sbagliati (voto 5); Barbareschi... Corriere della Sera

Giovedì prossimo prende il via la settima rassegna di cinema in costume a Parma ... Con queste rassegne l’Accademia di Belle Arti mostra una notevole sensibilità nei confronti del costume e delle ...Questa ipotesi delle dimissioni anticipate non esiste". Lo ha detto il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, nella conferenza stampa di chiusura della 80esima ...