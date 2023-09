La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev domenica mattina presto, con esplosioni che hanno colpito la capitale ucraina e la sua regione per quasi due ore e detriti di droni che sono caduti su ...Ma intanto il ministero degli Esteri ucrainola stoccata: "Non c'è nulla di cui essere ... Leggi anche G20, Meloni: "usa energia come arma di ricatto" G20, dichiarazione su Ucraina: ...di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico Mentre il quotidiano turco Sabah annota i particolari del trasferimento di frumento russo in Africa, asil'allarme per la penuria di carburanti nel settore agricolo, che potrebbe ripercuotersi drammaticamente sul mercato alimentare interno. In base a quanto riporta Sabah, quaranta ...

Mosca lancia nella notte un’ondata di droni su Kiev: danni e feriti Globalist.it

La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev domenica mattina presto, con esplosioni che hanno colpito la capitale ucraina e la sua regione per quasi due ore ...L’impresa Lancia è conosciuta in città perché ha lavorato in Cattedrale, quindi a palazzo Ducale, in diverse chiese e soprattutto all’interno di Rocca Costanza. Recentemente ha vinto l’appalto per la ...