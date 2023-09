Morto Domenico De Masi | Conte | “Per M5s amico sincero e interlocutore privilegiato”

(Di domenica 10 settembre 2023) ROMA – “Non è possibile riassumere in poche righe la profonda umanità, la raffinatezza intellettuale, l’energia vitale, il coraggio e l’amore per la conoscenza diDe”. Così, con un post su Facebook, il presidente del M5s Giuseppericorda il sociologoDe, scomparso ieri all’età di 85 anni. “Ci sono ingegni – spiega– che studiano appassionatamente per una vita intera, che si impadroniscono di intere materie divenendo per l’intera comunità scientifica punti di riferimento, e ciononostante conservano l’umiltà e la curiosità di chi sa che ha ancora tanto da imparare e, soprattutto, non perdono mai di vista che al centro di tutto, della conoscenza, delle nostre costruzioni teoriche, delle nostre conquiste scientifiche c’è l’essere umano, con la sua ...

a Roma il sociologoDe Masi . Aveva 85 anni. Lo scorso 15 agosto, casualmente, aveva scoperto di avere una malattia invasiva, mentre era in vacanza a Ravello. I medici del ...E'a Roma, a 85 anni. Lo scorso 15 agosto aveva scoperto di avere una malattia invasiva che lo ha portato alla fine in pochi giorni. Nato a Rotello, in provincia di Campobasso il primo febbraio del ...LA CARRIERA - Nativo di Rotello, Campobasso, è stato professore emerito di Sociologia del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, ateneo in cui ha ricoperto il ruolo di preside della facoltà ...

