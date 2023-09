Morì travolto da poliziotto ubriaco | la mamma | Fattura da 183 euro per pulire asfalto

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 10 settembre 2023) Davide Pavan perse la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto l'8 maggio del 2022 a Paese, nel Trevigiano. Il suo scooter fuda un'automobile guidata da un agente di polizia, trovato in seguito con un tasso alcolemico sopra la norma. A distanza di più di un anno la, Barbara Vedelago, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto, denunciando di aver ricevuto il conto per la pulitura della strada dopo l'incidente: “Bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi - è quanto scritto sul foglio conche ammonta a 183- La cifra ci è stata chiesta per la pulizia del luogo dell’incidente, per togliere i rottami e spargere della segatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull’” ha raccontato la donna.