‘Monteruscello Fest’ | Finizio | Sal Da Vinci e Fatima Trotta rinuncia al cachet per sostenere Telethon

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Parte domani sera a Pozzuoli con l’esibizione di Gigiil Monteruscello Fest. Grande attesa per l’evento che rende piazza Agro City una cittadella del gusto con centinaia di offerte gastronomiche. L’evento sta riscuotendo un enorme successo, come si vede dalle prevendite online: sono tantissimi i biglietti venduti attraverso una donazione minima di 40 euro per una singola serata o di 60 euro per due serate (11 e 12 settembre prossimo con inizio alle ore 19 in piazza Agro City a Pozzuoli). Si va verso il sold out per le due serate che si preannunciano interessanti sia dal punto di vista del food che da quello dello spettacolo. Se domani sera in scaletta c’è Gigi, dopodomani, 12 settembre, c’è Sal Da. Sulle due serate viene spalmata la musica del dj Gigi Soriani che allieterà l’evento fino ...