Montecristo | l’isola che non c’è

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 10 settembre 2023) Le idee non muoiono, sonnecchiano, talvolta e si risvegliano poi più forti di prima. (Alexandre Dumas – Il Conte di) Più misteriosa e inaccessibile di Alcatraz.didi granito, come descritta da Dumas, nel suo famoso romanzo “Il Conte di” ha acceso fino ad oggi la fantasia delle persone. È forse una delle poche isole italiane avvolta nel mistero e quasi mai presa in considerazione per una visita. Anche perché, bisogna dirlo, non ci abita nessuno quindi l’unico turismo possibile è quello dal mare.del tesorovisto dal mare ha una struttura massiccia, alta e conica, con coste frastagliate. Situata nell’arcipelago Toscano è conosciuta principalmente grazie al celebre romanzo di ...