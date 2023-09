Monopoli-Monterosi oggi in tv | canale | orario e streaming girone C Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Alle 20:45 di, domenica 10 settembresi sfideranno in occasione della seconda giornata delC di. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 256 e NOW (oltre che insu Sky Go). Questo confronto, in Puglia, nel calcio professionistico, si è disputato già due volte. Due i successi del: 2-0 nel 2021/2022 e 3-2 nel 2022/, sempre inC. Per i padroni di casa è l’esordio stagionale, mentre gli ospiti hanno perso all’esordio con la Juve Stabia. SportFace.