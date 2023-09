Mondiali rugby 2023 | caos tifosi all’ingresso allo stadio per Inghilterra-Argentina

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Gli organizzatori deidihanno aperto un’indagine interna dopo ilche si è verificato in occasione dell’ingresso deidi Marsiglia per il match tra. Parecchi spettatori non hanno infatti avuto la possibilità di accedere all’impianto in tempo per l’inizio della gara a causa delle code chilometriche che si sono formate ai tornelli. In molti si sono lamentati in particolare del doppio controllo e della mancata assistenza da parte degli stewart. “L’esperienza deiper noi è fondamentale“, si legge in una nota dell’organizzazione, che ha promesso di far luce sull’accaduto. SportFace.