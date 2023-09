Mondiali di Canottaggio | l’Italia chiude con 8 medaglie e 6 pass per Parigi 2024

(Di domenica 10 settembre 2023) Belgrado – Nell’ultima giornata di gara del Campionato del Mondo Assoluto di(senior, pesi leggeri e pararowing)delconquista un totale di 8(3-4-1), con l’ultima d’argento che arriva dal Singolo PR1 maschile di Giacomo Perini il quale, dopo aver qualificato la barca per le Paralimpiadi di, oggi ha lottato contro la leggenda di questa specialità, l’ucraino Roman Polianskyi, campione paralimpico e mondiale in carica, che sin dalle prime palate è stato sempre in testa con l’azzurro che ha tentato di ricuperare il distacco e sul finale ha colto l’argento davanti alla Gran Bretagna, terza. Per quanto riguarda l’assegnazione deiper i Giochi Olimpici del prossimo anno, l’Italremo raggiunge la qualificazione anche ...

Il bottino dell'Italremo aiAssoluti di qualificazione olimpica e paralimpica di, nella giornata conclusiva a Belgrado si arricchisce di una medaglia d'argento e di un altro pass olimpico, il quinto, per i ...Una medaglia d'argento e una di bronzo nelle specialità olimpiche, un oro in quelle non olimpiche. Si va definendo il bottino aidiper gli atleti del Varesotto che tuttavia fanno anche registrare una notizia meno buona: la mancata qualificazione olimpica (per adesso) della 'regina' Federica Cesarini. Ma ...E' carta olimpica e primo posto nella finale B per l'Italia del doppio femminile aidiin corso di svolgimento a Belgrado . Le azzurre Stefania Buttignon e Silvia Crosio sono solo quinte al primo intertempo, ma risalgono al terzo posto a metà gara e a quel punto, ...

Canottaggio: Mondiali, Italia chiude con argento di Perini Agenzia ANSA

L’Italia del canottaggio intravede la Torre Eiffel, anzi il bacino di Vaires-sur-Marne, dove tra poco più di dieci mesi sono in programma le gare olimpiche di Parigi 2024. La flotta azzurra lascia i M ...Nell'ultima giornata di gara del Campionato del Mondo Assoluto (senior, pesi leggeri e pararowing) l'Italia chiude con l'argento di Giacomo Perini nel singolo paralimpico e porta a otto medaglie (3 ...