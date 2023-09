Mondiali di basket | la Serbia ko | Germania campione per prima volta

E' la prima volta per la Germania che non era mai andata oltre il terzo posto Germania campione del mondo dineidel 2023. La nazionale tedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83 - 77 . E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono ...I tedeschi a sorpresa si impongono 83 - 77 e conquistano l'oroLa finale deididi oggi, 10 settembre, si è conclusa con il punteggio di 83 - 77 per i tedeschi. I serbi, guidati dal ct Svetislav Pei, non centrano il sigillo iridato dal 2002, ...

Germania-Serbia ai Mondiali di basket, dove vederla in TV e streaming: orario della finale Fanpage.it

A trascinare la squadra tedesca Dennis Schroder, autore di 28 punti.ROMA (ITALPRESS) - La Germania ha vinto i Campionati del mondo di basket, andati in scena in Giappone, in Indonesia e nelle ...(Adnkronos) – Germania campione del mondo di basket nei Mondiali del 2023. La nazionale tedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83-77. E’ la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andat ...