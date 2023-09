Mondiali basket | delusione Usa ko anche con Canada

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) -Stati Uniti al mondiale di. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perdela 'finalina' per il bronzo con il127-118 e chiude solo al quarto posto della competizione. Sul podio i canadesi, per la prima volta nella storia di un mondiale, in attesa della finale per l'oro tra Germania e Serbia.

Leggi anche, Italia - Slovenia 85 - 89 e azzurri ottavi, sorpresa Germania: batte Usa 113 - 111 in semifinale, Serbia in finaleIl posto in quintetto che per tutti iera stato di Jackson Jr. viene preso da Walker Kessler , meno di 7 minuti di media in campo fin lì. E fin da subito, in effetti, il Canada sembra avere ...2023: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TV2023 RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO COMPLETO DELL'ITALIA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CRONACA - Ottima partenza del Canada, che disputa ...

