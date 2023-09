Mondiali basket | delusione Usa ko anche con Canada

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) –Stati Uniti al mondiale di. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perdela 'finalina' per il bronzo con il127-118 e chiude solo al quarto posto della competizione. Sul podio i canadesi, per la prima volta nella storia di un mondiale, in attesa della finale per l'oro tra Germania e Serbia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Delusione Stati Uniti al mondiale di. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il bronzo con il Canada 127 - 118 e chiude solo al quarto posto ...Il posto in quintetto che per tutti iera stato di Jackson Jr. viene preso da Walker Kessler , meno di 7 minuti di media in campo fin lì. E fin da subito, in effetti, il Canada sembra avere ...2023: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TV2023 RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO COMPLETO DELL'ITALIA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CRONACA - Ottima partenza del Canada, che disputa ...

Basket, Mondiali: Stati Uniti giù dal podio, Canada medaglia di bronzo - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Delusione Stati Uniti al mondiale di basket. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il Canada batte 127-118 gli Usa nella finale per la medaglia di bronzo ai Mondiali di basket in corso nelle Filippine. Ancora un ko, quindi, per la nazionale a stelle e strisce ...