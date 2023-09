Mondiali basket 2023 | tedeschi campioni Serbia ko 83-77

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) – Germania campione del mondo dineidel. La nazionale tedesca si è imposta in finale sullaper 83-77. E’ la prima volta per i, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono arrivati in finale dopo l’impresa contro gli Stati Uniti, lainvece non vince la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia. A Manila è andata in scena una finale di altissimo livello, che la Germania ha vinto grazie ad un parziale di 11-0 a metà del terzo quarto. Lanel finale ha provato a rientrare ma ihanno tenuto per laurearsidel mondo per la prima volta nella loro storia. Decisivo Dennis Schroeder che ha messo a segno 28 punti. Alla ...

MANILA (FILIPPINE) - La Germania è campione del mondo ! I tedeschi, che avevano eliminato gli Usa in semifinale , battono 83 - 77 la Serbia in finale e conquistano il primo titolo iridato della loro ......Al mondiale dil'Italia ha fatto un altro miracolo La Germania si prende anche il. ... ma è altrettanto vero che la Serbia - tra Europei,e Olimpiadi - ne aveva perse cinque su ...Germania campione del mondo dineidel 2023. La nazionale tedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83 - 77. E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono ...

Delirio Germania: batte la Serbia ed è campione del Mondo. Schroder strepitoso La Gazzetta dello Sport

Non ho mai visto così tanti problemi accumulati in così poco tempo. Congratulazioni ancora una volta alla Germania. Hanno giocato un grande basket e hanno meritato la medaglia. Sono così orgoglioso ...Goldstein è un imprenditore e anche un’icona della moda, soprattutto in Europa. Il richiamo della vetrina dei Mondiali di basket era troppo forte. Così ha preso un volo per Manila per gustarsi le fasi ...