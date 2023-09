Mondiali basket 2023 | tedeschi campioni Serbia ko 83-77

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 10 settembre 2023) E' la prima volta per la Germania che non era mai andata oltre il terzo posto Germania campione del mondo dineidel. La nazionale tedesca si è imposta in finale sullaper 83-77. E’ la prima volta per i, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono arrivati in finale dopo l’impresa contro gli Stati Uniti, lainvece non vince la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia. A Manila è andata in scena una finale di altissimo livello, che la Germania ha vinto grazie ad un parziale di 11-0 a metà del terzo quarto. Lanel finale ha provato a rientrare ma hanno tenuto per laurearsidel mondo per la prima volta nella loro storia. Decisivo Dennis Schroeder che ha messo a ...