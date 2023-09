Mondiale Endurance - Toyota vince in Giappone | è suo il titolo costruttori

(Di domenica 10 settembre 2023) Laanche in, piazzando una doppietta casalinga alla 6 Ore del Fuji. Are è stato l'equipaggio #7 formato dall'idolo di casa e team principal del team Gazoo Racing, Kamui Kobayashi, coadiuvato da Mike Conway e Jose Maria Lopez. Alle spalle, con 39 secondi di ritardo sotto la bandiera a scacchi, l'altra GR010 Hybrid guidata da Brendon Hartley, Sébestien Buemi e ilse Ryo Hirakawa. Un risultato che incorona lacome Campione del Mondo2023 del. Porsche sugli scudi. Il penultimo appuntamento del2023 delè stato particolarmente combattuto. Sul circuito del Fuji, la Porsche del Team Penske si ...

Porsche sugli scudi. Il penultimo appuntamento del2023 delè stato particolarmente combattuto. Sul circuito del Fuji, la Porsche del Team Penske si ...

Il debutto di diversi costruttori come Ferrari, Porsche e Cadillac nella classe Hypercar del WEC ha ridato lustro alla classe regina del Mondiale Endurance che ha offerto un grandissimo spettacolo ...