Mondiale Endurance - Toyota vince in Giappone | è suo il titolo costruttori

(Di domenica 10 settembre 2023) Laanche in, piazzando una doppietta casalinga alla 6 Ore del Fuji. Are è stato l'equipaggio #7 formato dall'idolo di casa e team principal del team Gazoo Racing, Kamui Kobayashi, coadiuvato da Mike Conway e Jose Maria Lopez. Alle spalle, con 39 secondi di ritardo sotto la bandiera a scacchi, l'altra GR010 Hybrid guidata da Brendon Hartley, Sébestien Buemi e ilse Ryo Hirakawa. Un risultato che incorona lacome Campione del Mondo2023 del. Porsche sugli scudi. Il penultimo appuntamento del2023 delè stato particolarmente combattuto. Sul circuito del Fuji, la Porsche del Team Penske si ...

Il prossimo e ultimo round della stagione 2023 del Campionatosi terrà il 4 novembre in Bahrain, segnando la conclusione della prima stagione completa del Team Peugeot ...Fuji in rimonta per Rovera su Ferrari nelIn Giappone un fuoripista iniziale condiziona la 6 Ore della 488 GTE di Richard Mille AF Corse, poi il 28enne pilota ufficiale del Cavallino guida la rincorsa a suon di giri veloci ...... ma comunque in grado di chiudere alle spalle di Kobayashi, assicurando così a Toyota la doppietta e di festeggiare la conquista delnella gara di casa. Sul terzo gradino del podio ha chiuso ...

Sotto lo sguardo imponente del Monte Fuji e davanti a un numero record di spettatori (54.700 per la precisione), la 6 Ore del Fuji ha dato il via al suo ...MOTORI - Si è corsa in Giappone dalle 4 di notte alle 10 del mattino (ora italiana) la "6 Ore del Fuji", penultimo appuntamento del Mondiale Endurance. Nella classe GTE AM da segnalare l'ottavo posto ...