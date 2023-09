Modi chiude il G20 | testimone a Lula che invita Putin a Rio

Lula, questa mattina, ha ricevuto dail martelletto simbolo della presidenza e ha chiuso i lavori anticipando i temi della sua presidenza, che avrà il momento clou nel summit dei leader a ...India, 10 settembre 2023 Il Primo Ministro indianoil G20 in India e passa il "martelletto" al Presidente del Brasile Lula che ospiterà la prossima edizione. / Immagini Youtube G20Il premier indiano Narendraha passato il testimone, anzi il martelletto di legno cerimoniale delle riunioni, al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, chiudendo il G20 di New Delhi (Nuova Delhi), in India, e la ...

Modi chiude il G20 e passa il 'martelletto' a Lula Agenzia ANSA

Lula, questa mattina, ha ricevuto da Modi il martelletto simbolo della presidenza e ha chiuso i lavori anticipando i temi della sua presidenza, che avrà il ...Il G20 di New Delhi incassa il via libera dei leader alla dichiarazione finale e chiude i battenti con lo scambio di consegne tra il primo ministro indiano, ...