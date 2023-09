Mirano Venezia | fa esplodere una bomba carta senza miccia e perde un braccio | grave un 21enne Feriti altri due giovani

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) Un ragazzo di 21 anni ha perso un, probabilmente nel tentativo di innescare un ordigno rudimentale insieme a un gruppo di amici, tutti 16enni. È accaduto a, comune a 20 chilometri a ovest di, dove un gruppo di coetanei è rimasto coinvolto nell’esplosione sotto a un cavalcavia, sulla bretella comunale che collega il centro della cittadina con l’autostrada A4, in via Novello. Subito dopo l’esplosione, in cui due componenti del gruppo sono rimasti lievementedue illesi ma in stato di shock, sono stati allertati polizia locale e carabinieri, e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato in ospedale il giovane in gravi condizioni. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto hanno riferito alle forze dell’ordine i minorenni, il gruppo avrebbe ...