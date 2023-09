Minaccia figlio con punteruolo per mille euro

(Di domenica 10 settembre 2023) A Cercola un uomoilcon unper 1000. 42enne arrestato dai Carabinieriilcon unper comprare la droga. Pretendeva 1000dal, per comprare droga come in altre occasioni. Uno scenario insolito che spesso si registra a parti inverse. L’uomo, un 42enne di Cercola, ha raggiunto ilnell’hotel di famiglia. Armato di un oggetto appuntito lo hato e ha preteso il denaro. Il giovane si è rifugiato in auto ed è fuggito con la madre. Il 42enne, intanto, è riuscito a colpire uno degli pneumatici e lo ha forato. Poi si è trattenuto nella struttura e ha danneggiato alcuni oggetti. Leggi anche: Smantellata una piazza di ...

Rientra in Cile ovviamente con la scusa di un lavoro regolare: all'arrivo la Polizia lo, ... Mi sono riscoperto". Walter Kesten oggi Completate le riforme liberiste nella società, la ...L'ufficiale Maverick e' incaricato di addestrare un team di piloti, tra cui ildel compianto ... a Kirby Reed e a Gale Weathers per organizzare una squadra e difendersi dalla. (SKY ...... anziana e gravemente malata, lo aveva cercato chiedendogli di ritrovare ildato in adozione ... si rivela una temibileper un'intera cittadina del Texas orientale. Charlie Garner ha un ...

Minaccia il figlio con un punteruolo per 1000 euro La Rampa

Un uomo di 42 anni di Cercola è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il 42enne era solito minacciare il figlio per ottenere denaro ...Ha aggredito il ragazzo con un punteruolo, provando a sottrargli 1000 euro. La vittima è scappata con sua madre e ha chiamato i carabinieri ...