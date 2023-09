(Di domenica 10 settembre 2023) La vittima: "Mi stavo nascondendo dopo rissa in un locale". Denunciato 58enne a San Vittore Olona Allertato da alcuni rumori provenienti dell’esterno della propria abitazione, in cui vive da solo e sorpreso all’interno delun giovane, ha esploso in aria due colpi con una pistola. Dopo avergli intimato invano di fermarsi, l’uomo avrebbe esploso altri due colpi, procurando aluna ferita sotto l’ascella destra e una frattura alla mano destra. Il giovane, poi identificato in unbrasiliano di 17 anni residente a Legnano () è stato soccorso da personale sanitario del 118, e trasportato in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di, dove si trova tutt’ora, non in pericolo di vita. I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore ...

... e trasportato in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di, dove si trova tutt'ora, non in pericolo di vita. I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore () ...

Milano, sorprende ragazzo nel suo giardino e spara: ferito 17enne L'Identità

