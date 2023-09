Milan | preoccupazione per Theo Hernandez | altro allenamento saltato con la Francia Mentre Maignan

...della media gol di Lautaro Martinez nella seconda fase del campionato è una... Ila breve potrebbe essere pronto a giocare un ruolo di rilievo nella lotta per lo scudetto. Le ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraTheo Hernandez e Mike Maignan, sono stati assenti dagli allenamenti della nazionale francese. Tutto ciò ha scatenato un'ondata ditra i tifosi rossoneri, ma sembra che la ...Se ilè con il fiato sospeso nella speranza di recuperare Giroud in tempo per il derby, anche l 'Inter ora ha un motivo di. Alexis Sanchez , infatti, salterà la sfida tra Cile e Uruguay ...

Preoccupazione Milan: Theo Hernandez e Maignan out dall'Allenamento della Francia MilanoToday.it

Milan, Simon Kjaer potrebbe fare coppia in difesa con Thiaw contro l'Inter. Il danese vuole riprendersi il suo spazio.Kalulu del Milan potrebbe mancare il derby a causa di un infortunio muscolare, con Tomori squalificato, Kjaer e Thiaw titolari. Dopo le preoccupazioni legate a Giroud, che è rientrato anzitempo dalla ...