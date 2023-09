Milan | nuovo infortunio e derby a rischio | reparto in emergenza

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 settembre 2023) Piove sul bagnato in casa. Durante la sosta per le gare delle varie nazionali i rossoneri stanno perdendo un pezzo dopo l’altro. L’ultimo forfait rischia di essere quello di Pierre Kalulu. Il giovane difensore francese, non convocato da Deschamps con la Nazionale maggiore, ha lamentato un fastidio muscolare per il quale sono stati effettuate delle terapie aello nelle ultime ore. Se Kalulu non dovesse farcela in tempo per ilcontro l’Inter, programmato alla ripresa del campionato, Stefano Pioli potrebbe essere costretto a schierare la poco rodata coppia formata da Kjaer e Thiaw.Scatta l’allarme in casain vista delcontro l’Inter. Kalulu dovrebbe prendere il posto di Tomori, squalificato dopo il rosso rimediato contro la ...