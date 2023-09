Milan | Musah celebra la vittoria con gli USA | “Grato per l’opportunità”

Nella formazione iniziale sono quattro i volti della Serie A: oltre ai due del- Pulisic e- ecco anche i due juventini McKennie e Weah . Weah, in particolare, ha ricoperto la posizione ...In campoe Pulisic in casa, a 'rappresentare' la Juventus McKennie e Weah , con i due bianconeri che confezionano il gol dell'1 - 0. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ...Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno giocato in amichevole a St. Louis contro l'Usbekistan. Gli americani hanno vinto 3 - 0 e i due giocatori del, Christian Pulisic e Yunus, hanno giocato tutta la partita. Il numero 11 rossonero ha sigillato anche il risultato con la rete su rigore al 94esimo minuto. I primi due gol portano la ...

I due calciatori del Milan made in USA sono dei punti fermi per il c.t. Gregg Berhalter e sono rimasti in campo per l'intera amichevole.