Milan | Giroud recupera per il derby? L’esperto | “Potrebbe esporlo a rischi”

Il tutto da aggiungere allo stop, anche questo parso meno grave del previsto, di Olivier, ... Manca meno di una settimana alla gara con l'Inter ma ilrischia di dover già rincorrere.In casac'è leggera apprensione per lo stato di forma dei tre francesi, reduci da una settimana non facilissima con la propria nazionale.è uscito anzitempo dalla sfida dei Bleus contro l'Irlanda:...La situazione dei nerazzurri Nella prossima gara di campionato i nerazzurri dovranno affrontare ilin un derby tra capoliste, con i rossoneri che potrebbero dover fare a meno di Olivier,...

Non è un momento positivo per il Milan e per Pioli: Kalulu ha riportato un fastidio muscolare e rischia di saltare il derby con l'Inter ...Dopo le situazioni relative a Giroud, Maignan e Theo Hernandez possibile altro guaio dal sapore "francese" per il Milan: Pierre Kalulu ha riportato un problema muscolare che lo mette in dubbio per il ...