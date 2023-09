Milan | Giroud giorni cruciali | da martedì il countdown verso l’Inter

Siasia Inter stanno inseguendo l'obiettivo seconda stella, ma mentre la sosta delle ... che ha visto Olivieruscire in lacrime dopo una pesante distorsione alla caviglia, mentre Marcus ...Oliviertiene in apprensione tutto ile i suoi tifosi in vista del derby del prossimo weekend Oliviertiene in apprensione tutto ile i suoi tifosi in vista del derby del prossimo ...Guarda il video con gli impegni dei due bomber prima del derby Inter -del 16 ...

Sabato 16 settembre: è la data cerchiata in rosso da tutti gli italiani appassionati di calcio. Alle 18:30 Inter e Milan si affronteranno nel primo Derby della Madonnina dell'anno e per la prima volta ...Arrivano ancora brutte notizie per Stefano Pioli, che continua a perdere pezzi in difesa: il rischio è l'emergenza nel derby ...