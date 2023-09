Milan | è allarme difesa | si ferma Kalulu Ecco cosa filtra da Milanello anche per Maignan ed Hernandez

In casasi ferma anche Kalulu ed èper il derby contro l'Inter in programma fra sei giorni. Dopo il problema alla caviglia di Giroud, che però dovrebbe recuperare, e con Maignan e Theo Hernandez ...Gigio Donnarumma (LaPresse) - Calciomercato.itDa quando ha deciso di lasciare ilper ... in tutta onestà, un gol sul proprio palo con una punizione da distanza non ravvicinata è darosso!#...Mike Maignan e Theo Hernandez non si sono allenati con la Francia e in casascatta l'in vista del derby che vede già in dubbio Oliver Giroud , uscito malconcio dalla gara dei galletti contro l'Irlanda e già tornato in Italia per provare a recuperare e mettere ...

Milan, allarme derby: tre big a rischio Sportal

L’avvicinamento al primo derby della stagione per il Milan sta diventando sempre meno tranquillo. Con l’Inter infatti Stefano Pioli rischia di ritrovarsi con una difesa sguarnita. Alla certa assenza d ...Dopo Olivier Giroud, tornato dal ritiro della Francia per una distorsione alla caviglia che sarà valutata nei prossimi giorni, a mettere in apprensione il tecnico dei rossoneri è anche Kalulu: il ...