Milan | Chukwueze | 'Osimhen mi ha detto di venire ma sono stati i tifosi a convicermi'

... nuovo giocatore del: "Ho già un insegnante per l'italiano perché Pioli vuole che io parli italiano" Intervistato da Football Fan Tribe, l'attaccante delSamuelha parlato del ...Alle spalle di un Pulisic che si è preso già ilinizia a sentire l'aria di derby anche(Voto 8; Acquisti 112,5 milioni; Cessioni 69 milioni) Gli oltre 112 milioni di euro spesi ... Musah (Valencia) e(Villareal) che in un certo senso rendono la partenza di Tonali (...

Chukwueze: "Al Milan Pioli vuole che parli italiano, Tre Champions o un Mondiale Mi prendo..." Radio Rossonera

Samuel Chukwueze, ora in nazionale, ha rilasciato un'intervista a Football Fans Tribe parlando del suo trasferimento al Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il mister mi chiede di parlare in italiano, ...Andiamo alla scoperta dei rating dei calciatori del Milan in EA Sports FC 24 e analizziamo come sono cambiati da FIFA 23.