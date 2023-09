...negli ultimi giorni è in stretto contatto con i colleghi sudamericani e monitora conl'...prima del via libera alla convocazione per il derby di sabato prossimo al 'Meazza' contro il... almeno per la sfida col, anche alla luce delle difficoltà fisiche emerse durante il ritiro con la Nazionale dove il ct Berizzo ha parlato di 'situazione da monitorare con' per ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraTheo Hernandez e Mike Maignan, sono stati assenti dagli allenamenti della nazionale francese. ...suggerisce che potrebbe aver avuto bisogno di qualche...

Milan, attenzione: Theo Hernandez ha un problema al polpaccio, niente Germania ItaSportPress

Il Milan sfiderà proprio i gialloneri di Edin Terzic nella fase ... e le partite contro il Dortmund sono ovviamente speciali per me. In Germania l'attenzione sarà su di loro, e poi per il mio passato ...Il francese è tornato in Italia per valutare la distorsione al polpaccio subita con la Francia: tutto sulle condizioni di salute del francese ...