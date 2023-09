Milan | allarme Hernandez | problema al polpaccio per il francese

Leggi su 11contro11

(Di domenica 10 settembre 2023) La sosta per le Nazionali non sta facendo particolarmente bene al, che dopo ilalla caviglia di Olivier Giroud, deve fare i conti con un altroche arriva dal ritiro della Francia, e che riguarda Theo. Infatti, il terzino, così come Mike Maignan, non si è allenato nell’ultima sessione agli ordini di Didier Deschamps, in vista della gara amichevole contro la Germania. Ma se nel caso dell’estremo difensore transalpino non sembrano esserci problemi (solo lavoro di scarico), per l’ex terzino del Real Madrid la situazione è diversa.tiene in ansia ilalDopo la sfida con l’Irlanda, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, Theo ...