Meteo | il caldo continua a tormentare il nostro Paese | le ultime

(Di domenica 10 settembre 2023), ilad essere l’assoluto protagonista nel: gli ultimi aggiornamenti Nonostante il mese di settembre sia iniziato da un po’ di giorni, ci si aspettava che le temperature potessero scendere di qualche grado. Con l’obiettivo (magari per qualcuno) di poter iniziare ad “abituarsi” ad un po’ di freschetto. Dopo aver trascorso una estate al limite del torrido, ma caratterizzato anche da violenti nubifragi, tempeste e molto altro ancora. A quanto pare, però, secondo quanto riportato dagli esperti in materia del sito ‘.it‘ l’anticiclone africano continuerà ad essere l’assoluto protagonista.(Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare sarà così ancora per un altro po’ di giorni. La settimana prossima che sta per iniziare (con il ritorno a ...

Le temperature estive possono ancora esserci, mentre ile l'umidità iniziano a diminuire, ... in alcune potrebbe esserci l'incertezza delle condizioni. Potrebbero verificarsi piogge ...Si prepara un weekend all'insegna del tempo stabile e del climaper la nostra Penisola. Il ... Ultimi aggiornamenti del CentroItaliano che confermano anche per la prossima settimana ......davvero esplosivo per effetto di un redivivo anticiclone Caronte pronto a dispensare sole e... l'anticiclone africano Caronte continuerà a mantenere condizionidecisamente stabili e calde ...

Temperature ben oltre la media con valori fino 34-35°C. Il Nord da martedì 12 vedrà un aumento dell’instabilità sulle Alpi, in seguito anche su parte della pianura ...Fase anticiclonica caratterizzata da tempo stabile e asciutto. Ma non durerà per tutto settembre ...