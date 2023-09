Messina Denaro sta per morire? La soffiata sulla terapia del dolore

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono in netto peggioramento le condizioni di salute del boss della Mafia Matteo, ricoverato all'ospedale San Salvatore di L'Aquila per essere sottoposto alle cure specifiche per un tumore al colon che lo affligge da anni. L'aggiornamento filtra dalla spessissima cortina di riservatezza eretta per tutelare la privacy del padrino di Cosa Nostra. Si sa che lo scorso 5 settembre è stato trasferito dal reparto diintensiva, dove era stato ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto per detenuti allestito all'interno del nosocomio. Ala dell'ospedale sotto strettissima sorveglianza da parte degli agenti della Polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine in genere. A quanto scrive l'Agi, in questo momento gli sforzi di medici e infermieri sono tutti dedicati alla gestione del ...