Messina Denaro | si aggravano le condizioni | è in terapia intensiva

(Di domenica 10 settembre 2023)non vuole essere rianimato Sabato è filtrata un'indiscrezione che riguarda una presunta volontà del padrino di non essere rianimato in caso di necessità. Sebbene non ci siano smentite o ...

non vuole essere rianimato Sabato è filtrata un'indiscrezione che riguarda una presunta volontà del padrino di non essere rianimato in caso di necessità. Sebbene non ci siano smentite o ...Continuano a peggiorare le condizioni di salute di Matteoricoverato nella sezione detenuti - attentamente sorvegliata dalla polizia penitenziaria - dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, scelto per poter offrire al boss le cure rese ...L'ultimo Padrino di Cosa Nostra sta male. Si aggravano le condizioni di salute di Matteo. Il boss è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per curare il cancro al colon del quale soffre da anni. È nel reparto per detenuti interno al nosocomio, sotto la ...

Mafia, il superboss Messina Denaro trasferito in terapia intensiva: peggiorano le sue condizioni La Stampa

Continuano a peggiorare le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro ricoverato nella sezione detenuti – attentamente sorvegliata dalla polizia penitenziaria – dell’ospedale San Salvatore ...Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro peggiorano. Da cinque giorni è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale de L'Aquila, dove ad agosto era stato sottoposto a un delicato intervento ...